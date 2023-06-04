Талановитий геймер надихнувся відомим мультсеріалом, зібравши новий набір спорядження для свого персонажа в Destiny 2 від Bungie, створивши в грі образ одного з найбільших лиходіїв Бікіні Боттом, повідомляє 24 Канал.

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Нова публікація одного з акаунтів, присвячених Destiny 2, у твіттері містить неймовірну світлину з прикладом креативного підходу до кастомізації персонажа.

У публікації можна побачити зображення Вартового з Destiny 2, схожого на підводного суперлиходія з серіалу Губка Боба Квадратні Штани – Мен Рея, відомого також як Морський Лиходій чи Промінь.

Костюм має фірмову синьо-червону колірну гамму і навіть відтворює яскраві червоні очі злочинця.

Man Rey у Destiny 2 та в мультсеріалі / Фото з твітеру

Для охочих відтворити такий дизайн персонажа самотужки, адміни сторінки доповнили свою публікацію знімком екрана, який показує, які предмети використовувалися для складання цього лиходійського образу.

Сет Променя у Destiny 2 та в мультсеріалі / Фото з твітеру

Шанувальники гри були потішені унікальним одягом, а деякі почали ділитися власними тематичними наборами спорядження.

Наприклад, один з користувачів опублікував зображення Вартового, неймовірно схожого на найкращого друга Губки Боба – Патріка.

Патрік у Destiny 2 / Фото з твітеру