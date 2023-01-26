Ютубер вразив геймерську спільноту, пройшовши один з найскладніших рейдів у MMO від Bungie повністю соло.

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Рейди Destiny 2 зазвичай проходяться командою з шести осіб ну або бодай чотирьох, оскільки в них у вас кидають незліченну кількість ворогів, змушуючи попутно розділятися для виконання різних завдань.

Одним з найскладніших у грі вважається рейд "Vault of Glass" (Скляний склеп) виконати який важко навіть з досвідченими тіммейтами, а про те, щоб зробити це наодинці й годі мріяти.

Ну, принаймні, так було до 21 січня, допоки ютубер під ніком TheSnazzzyRock не вразив усіх шанувальників Destiny 2.

Соло проходження Vault of Glass та Gatekeepers run: відео

Найважчим елементом Скляного склепу є арена, де геймерам потрібно захистити два портали, знищивши першого захисника воріт, щоб отримати "древній щит".

Її проходження вимагає від гравців неабиякої координації та швидкості дій, а також влучної стрільби, адже найменша помилка може перекреслити усі старання.

Після 200 годин спроб TheSnazzzyRock став першою людиною у світі, яка пройшла цю локацію самотужки.