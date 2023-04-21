Diablo 4 випустила новий фанатський товар, який може містити натяк на шостий клас, що з'явиться в грі в майбутньому.

Варте уваги PIN-UP Foundation допоміг київській лікарні "Феофанія" медикаментами

Магазин мерчу Blizzard нещодавно додав на сайт предмети на тему Diablo 4, які стали доступними для попереднього замовлення. Серед них геймерів неабияк зацікавила елегантна колекційна чашка, прикрашена іконографією з зображенням Sanctuary, логотипом гри та зображеннями Ліліт та Інаріуса – двох центральних персонажів майбутньої новинки.

Шанувальник Diablo під ніком Dark LORE Dash уважніше придивився до виробу та помітив дещо дуже цікаве.

По краю кришки цієї колекційної чашки зображено шість символів. П'ять із них відповідають поточним ігровим класам у Diablo 4, а ось шостий символ представляє Трійцю – культ, який раніше був присвячений Первинному Злу, а тепер відповідає за повернення Ліліт.

Це може бути підказкою того, що в майбутньому у грі може з'явитися шостий клас, присвячений Триєдиному, наприклад Чорнокнижник або Лицар Смерті.

Розбір ймовірного натяку від блогера: відео

Ще до цієї знахідки серед шанувальників серії було багато припущень, що паладини й тамплієри минулих ігор можуть з'явитися в Diablo 4 пізніше.

Така думка зумовлена тим, що поточні ігрові класи не мають опції персонажа з важкими обладунками чи володаря "святої" магії.

Теорію ютубера цей факт доповнює, адже у той час, як Паладин або Тамплієр заповнили б обидва ці архетипи, Лицар Смерті та Чорнокнижник також впорались би з цим завданням, а до того ж були б несподіваним доповненням, яке краще відповідало б темнішим тонам стилю Diablo 4.