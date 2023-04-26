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Цього разу героєм численних обговорень став користувач Reddit під ніком Unfair-Background-15, який поділився відео свого бою проти Морготта, що тривав неймовірну кількість часу.
Як видно в ролику, для боротьби з грізним опонентом гравець використовує лише механіку ухилення, а щоб завдавати шкоди здоров'ю боса – врізається в нього, віднімаючи лише 1 HP за раз.
Це стало можливим завдяки особливості предмета з набору "Шипшинової броні", яка завдає ворожому юнітові певну кількість шкоди після зіткнення з гравцем до того, як буде обчислено спротив від броні чи властивостей.
Оскільки Морготт має близько 10 000 очок здоров'я, цей бій тривав понад вісім годин.
Звитяга терплячого геймера: відео
У коментарях до посту, геймери запропонували Unfair-Background-15 використати цю тактику проти найскладнішого боса гри – Маленії, але відчайдух повідомив, що спершу хоче подібним чином розібратися з Вогняним Велетнем, який має набагато більший запас здоров'я порівняно з Морготтом.
Unfair-Background-15 розповів, що вже пробував реалізувати цей задум, однак зазнав невдачі через дев'ять годин бою, а за підрахунками, щоб здолати цього боса таким методом потрібно близько 16 годин.