Шанувальники Elden Ring не перестають дивувати геймерську спільноту чудернацькими досягненнями.

Цікаво Коли один у полі воїн: найкращі відеоігри, зроблені соло-розробниками

Для тих, хто не знає, коротко розповімо, що GeoGuessr – це популярна браузерна гра, у якій вас "закидають" у певну точку планети за допомогою "Google Street View" із завданням максимально точно визначити своє місцеперебування на карті.

Починаючись як безплатний проєкт, GeoGuessr стала приносити неабиякий прибуток, а її автори ввели платну підписку та час від часу вигадують нові режими, як от "королівська битва".

Одначе зараз ми хотіли б розповісти не про це, а про те, що користувач Reddit під ніком TheEdenChild вразив геймерську спільноту, створивши аналог цієї гри, але зі світом Elden Ring.

За словами геймера, він працював над проєктом разом із ще однією особою.

Ми створили пристойну супутникову карту світу, щоб дозволити точні припущення (якщо ви достатньо збільшите масштаб, ви зможете побачити тварин). У нас також є власні налаштування, таблиці лідерів і підтримка багатокористувацького режиму, а в майбутньому ми плануємо додати ще більше функцій!, – розповів ентузіаст.

Загалом, якщо ви хочете перевірити свої знання ландшафту Проміжних земель, то це можна зробити цілком безплатно тут.