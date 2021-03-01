Чекав жерців, але прийшли медсестри: фанат вдався до шляхетного вчинку в очікуванні відеогри

Шанувальник Elden Ring вирішив вдатися до шляхетного вчинку. Користувачам Reddit сподобалася така ідея, а також вони пожартували, що такий "ритуал" наблизить вихід відеогри.

Ми вже розповідали вам про шанувальника, який щодня публікує відео про Elden Ring. Щоправда, жодної інформації про гру не з'являється, а його записи дуже важко назвати інформативними. Цього разу ситуація подібна, але цей фанат вдався до шляхетного вчинку в очікуванні новин про відеогру.

До теми Новин немає, але ви тримайтеся: геймер щоденно звітує про відеогру Elden Ring – відео

Відеогру Elden Ring анонсували ще у червні 2019 року, але з того часу майже не з'являлося нової інформації. Шанувальникам цього проєкту відомо, що розробкою займається студія FromSoftware, а консультантом та співавтором сценарію виступає Джордж Мартін. Поки геймерам показали лише CGI-трейлер, а художники, які працювали над відео навіть не знають, що відбувається у цьому ролику.

CGI-трейлер відеогри Elden Ring – відео

Інформації про проєкт дуже мало, проте, у цієї гри вже чимала база шанувальників. Фанати чекають на кожну виставку відеоігор, бо сподіваються почути хоч якісь деталі про розробку Elden Ring. Щоправда, результат завжди однаковий – шанувальники засмучені, бо нової інформації немає.

Історія користувача Nikolandia розпочалася саме з цього. У лютому відбулася презентація State of Play від Sony, але інформації про Elden Ring не з'явилося у рамках цієї події. Тому геймер пообіцяв, що стане донором та буде здавати кров, поки розробники із FromSoftware не випустять цю відеогру. Цей звичайний процес він описав досить оригінально:

Увесь процес був досить дивним. Жерці наполягали на тому, щоб я називав їх "медсестрами", і що я перебуваю у "лікарні", а не в храмі. Також вони відзначили, що це "донорство", а не жертвоприношення. Вони взяли лише 470 мілілітрів, хоча я просив 500. Чомусь сказали, що це "стандартна процедура". Я хотів робити це щоденно, але жерці... ой вибачте... "медсестри" сказали, що ритуал можна проводити лише раз на вісім тижнів. Я думаю, що це якось пов'язано із фазами Місяця, або щось схоже.

Користувачам платформи Reddit сподобалася така ініціатива геймера. Вони його похвалили, а також пожартували, що його метод точно наблизить вихід гри Elden Ring. Найцікавіше, що саме на цих вихідних з'явилися чутки про цю відеогру.

Відомий журналіст Джейсон Шраєр у твітері написав, що відеогру мають показати вже найближчим часом. А Джефф Грабб майже впевнений, що чимало цікавих новин про Elden Ring з'явиться вже до кінця березня. Щоправда, ці журналісти не впевнені, що гра вийде у цьому році.

Фото з "ритуалу" / Nikolandia

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