Поклонник Elden Ring пошел на благородный поступок. Пользователям Reddit понравилась такая идея, а также они пошутили, что такой "ритуал" приблизит выход видеоигры.

Мы уже рассказывали вам о поклоннике, который ежедневно публикует видео о Elden Ring. Правда, никакой информации об игре не появляется, а его записи очень трудно назвать информативными. На этот раз ситуация подобная, но этот фанат пошел на благородный поступок в ожидании новостей о видеоигре.

К теме Новостей нет, но вы держитесь: геймер ежедневно отчитывается о видеоигре Elden Ring – видео

Видеоигру Elden Ring анонсировали еще в июне 2019 года, но с тех пор почти не появлялось новой информации. Поклонникам этого проекта известно, что разработкой занимается студия FromSoftware, а консультантом и соавтором сценария выступает Джордж Мартин. Пока геймерам показали только CGI-трейлер, а художники, которые работали над видео даже не знают, что происходит в этом ролике.

CGI-трейлер видеоигры Elden Ring – видео

Информации о проекте очень мало, однако, у этой игры уже большая база поклонников. Фанаты ждут каждую выставку видеоигр, так как надеются услышать хоть какие-то детали о разработке Elden Ring. Правда, результат всегда тот же – поклонники расстроены, потому что новой информации нет.

История пользователя Nikolandia началась именно с этого. В феврале состоялась презентация State of Play от Sony, но информации о Elden Ring не появилось в рамках этого события. Поэтому геймер пообещал, что станет донором и будет сдавать кровь, пока разработчики из FromSoftware не выпустят эту видеоигру. Этот обычный процесс он описал довольно оригинально:

Весь процесс был довольно странным. Жрецы настаивали на том, чтобы я называл их "медсестрами", и я нахожусь в "больнице", а не в храме. Также они отметили, что это "донорство", а не жертвоприношения. Они взяли только 470 миллилитров, хотя я просил 500. Почему-то сказали, что это "стандартная процедура". Я хотел делать это ежедневно, но жрецы... ой простите... "медсестры" сказали, что ритуал можно проводить только раз в восемь недель. Я думаю, что это как-то связано с фазами Луны, или что-то похожее.

Пользователям платформы Reddit понравилась такая инициатива геймера. Они его похвалили, а также пошутили, что его метод точно приблизит выход игры Elden Ring. Самое интересное, что именно на этих выходных появились слухи об этой видеоигре.

Известный журналист Джейсон Шрайер в твиттере написал, что видеоигру должны показать в ближайшее время. А Джефф Грабб почти уверен, что немало интересных новостей о Elden Ring появится уже до конца марта. Правда, эти журналисты не уверены, что игра выйдет в этом году.

Фото с "ритуала" / Nikolandia

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