Автор ютуб-канала Elden Ring News ежедневно напоминает, что новой информации о Elden Ring пока нет. Это продолжается последние 7 месяцев, а вышло уже более 200 записей

Источник: ютуб-канал Elden Ring News

Геймеры нашли на ютубе очень интересный и оригинальный канал под названием Elden Ring News. Автором является пользователь с никнеймом Mordecai, он каждый день рассказывает новости о видеоигре Elden Ring, хотя их пока и нет.

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Видеоигру Elden Ring анонсировали еще в июне 2019 года, но информации об этом проекте до сих пор очень мало. Известно лишь, что разработкой этой игры занимается студия FromSoftware, но самое интересное, что консультантом и соавтором сценария выступает Джордж Мартин. Пока геймерам показали только CGI-трейлер, а другой информацией разработчики не стали делиться. Стоит отметить, что о видеоигре даже не появлялось никаких инсайдов, а художники, которые работали над видео даже не знают, что происходит в этом ролике. Интересно, что поклонники Elden Ring уже даже начали придумывать собственный лор для этой видеоигры.

Смотрите CGI-трейлер видеоигры Elden Ring – видео

Mordecai опубликовал первое видео на своем канале еще 15 июня 2020 года, а за это время уже вышло 233 видео. В каждом таком ролике он называет дату и говорит следующее:

Сегодня никаких новостей по Elden Ring нет.

Хотя иногда появляются новости о Elden Ring. Например, в рамках шоу The Game Awards 2020 эта видеоигра одержала победу в номинации "Самая ожидаемая игра". Большинство видео на этом канале продолжаются лишь 20 секунд, но Mordecai собрал большую аудиторию даже так. Сейчас на канал Elden Ring News подписано уже более 30 тысяч пользователей, а каждое видео собирает несколько тысяч просмотров.

Смотрите последний выпуск новостей о Elden Ring от Mordecai​ – видео

Геймер собирается продолжать заниматься этим делом и в дальнейшем, потому что верит, что новости когда-то появятся. Надеемся, что разработчики поделятся информацией уже до конца этого года, а Mordecai не станет новым Hazard Time. Последний уже выпустил 1178 видео про Half-Life 3 и останавливаться пока не собирается.