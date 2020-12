Известны победители ежегодной премии The Game Awards, организаторы назвали лучших в различных категориях. Наибольшее количество наград получила видеоигра The Last of Us Part II.

Ежегодная церемония The Game Awards 2020 прошла в ночь с 10 на 11 ноября. Шоу транслировалось в прямом эфире из студии в Лондоне, Токио и Лос-Анджелесе.

Лучшей игрой года стала The Last of Us Part II, также эта видеоигра стала лидером по количеству наград. Этот проект победил в 6 номинациях, а представлен был в 9. А вот игра Hades взяла всего 2 награды, хотя была номинирована на 8. Ghost of Tsushima стала лучшей видеоигрой года по версии пользователей, но на церемонии получила всего 1 награду. 100% показатели в игры Among Us, которая одержала победу во всех номинациях, в которых была представлена: лучшая мобильная игра и лучший мультиплеер.

Лучшей киберспортивной дисциплиной стала League of Legends, а командой года стали представители G2 Esports в этой видеоигре. В номинации самая ожидаемая игра победила Elden Ring, одним из сценаристов которой является Джордж Мартин.

Победители The Game Awards 2020:

Игра года – The Last of Us Part II

Игра года по версии геймеров – Ghost of Tsushima

Самая ожидаемая игра – Elden Ring

Лучшая работа геймдиректора – The Last of Us Part II

Лучший рассказ – The Last of Us Part II

Лучшее художественное оформление – Ghost of Tsushima

Лучший саундтрек – Final Fantasy VII Remake – Нобуо Уэмацу, Масаси Хамаузу, Мицуто Сузуки

Лучший аудио-дизайн – The Last of Us Part II

Лучшая актерская игра – Лора Бейли – Эбби с The Last of Us Part II

Лучшая социально значимая игра – Tell Me Why

Лучшая игра-сервис – No Man's Sky

Лучшая инди-игра – Hades

Лучшая мобильная игра – Among Us

Лучшая поддержка сообщества – Fall Guys: Ultimate Knockout

Лучшая игра для AR или VR – Half-Life: Alyx

Награда за инновации в области доступности для людей с ограниченными возможностями – The Last of Us Part II

Лучший экшн – Hades

Лучшая приключенческая игра – The Last of Us Part II

Лучшая ролевая игра – Final Fantasy VII Remake

Лучший файтинг – Mortal Kombat 11 Ultimate

Лучшая семейная игра – Animal Crossing: New Horizons

Лучшая стратегия или симулятор – Microsoft Flight Simulator

Лучшая спортивная игра– Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Лучший мультиплеер – Among Us

Лучший стример или автор контента – Рейчел "Valkyrae" Хофстеттер

Лучшая дебютная игра – Phasmophobia – Kinetic Games

Лучший киберспортсмен – Хео "Showmaker" Су

Лучший киберспортивный тренер – Денни "zonic" Соренсен

Лучший турнир – League of Legends 2020 World Championship

Лучшая киберспортивная игра – League of Legends

Лучший киберспортивный ведущий – Ефье "Sjokz" Депортере

Лучшая киберспортивная команда – G2 Esports (League of Legends)

