The Last of Us Part II и Among Us в топе: известны победители The Game Awards 2020
Известны победители ежегодной премии The Game Awards, организаторы назвали лучших в различных категориях. Наибольшее количество наград получила видеоигра The Last of Us Part II.
Ежегодная церемония The Game Awards 2020 прошла в ночь с 10 на 11 ноября. Шоу транслировалось в прямом эфире из студии в Лондоне, Токио и Лос-Анджелесе.
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Лучшей игрой года стала The Last of Us Part II, также эта видеоигра стала лидером по количеству наград. Этот проект победил в 6 номинациях, а представлен был в 9. А вот игра Hades взяла всего 2 награды, хотя была номинирована на 8. Ghost of Tsushima стала лучшей видеоигрой года по версии пользователей, но на церемонии получила всего 1 награду. 100% показатели в игры Among Us, которая одержала победу во всех номинациях, в которых была представлена: лучшая мобильная игра и лучший мультиплеер.
Лучшей киберспортивной дисциплиной стала League of Legends, а командой года стали представители G2 Esports в этой видеоигре. В номинации самая ожидаемая игра победила Elden Ring, одним из сценаристов которой является Джордж Мартин.
Победители The Game Awards 2020:
Игра года – The Last of Us Part II
Игра года по версии геймеров – Ghost of Tsushima
Самая ожидаемая игра – Elden Ring
Лучшая работа геймдиректора – The Last of Us Part II
Лучший рассказ – The Last of Us Part II
Лучшее художественное оформление – Ghost of Tsushima
Лучший саундтрек – Final Fantasy VII Remake – Нобуо Уэмацу, Масаси Хамаузу, Мицуто Сузуки
Лучший аудио-дизайн – The Last of Us Part II
Лучшая актерская игра – Лора Бейли – Эбби с The Last of Us Part II
Лучшая социально значимая игра – Tell Me Why
Лучшая игра-сервис – No Man's Sky
Лучшая инди-игра – Hades
Лучшая мобильная игра – Among Us
Лучшая поддержка сообщества – Fall Guys: Ultimate Knockout
Лучшая игра для AR или VR – Half-Life: Alyx
Награда за инновации в области доступности для людей с ограниченными возможностями – The Last of Us Part II
Лучший экшн – Hades
Лучшая приключенческая игра – The Last of Us Part II
Лучшая ролевая игра – Final Fantasy VII Remake
Лучший файтинг – Mortal Kombat 11 Ultimate
Лучшая семейная игра – Animal Crossing: New Horizons
Лучшая стратегия или симулятор – Microsoft Flight Simulator
Лучшая спортивная игра– Tony Hawk's Pro Skater 1+2
Лучший мультиплеер – Among Us
Лучший стример или автор контента – Рейчел "Valkyrae" Хофстеттер
Лучшая дебютная игра – Phasmophobia – Kinetic Games
Лучший киберспортсмен – Хео "Showmaker" Су
Лучший киберспортивный тренер – Денни "zonic" Соренсен
Лучший турнир – League of Legends 2020 World Championship
Лучшая киберспортивная игра – League of Legends
Лучший киберспортивный ведущий – Ефье "Sjokz" Депортере
Лучшая киберспортивная команда – G2 Esports (League of Legends)
Лучшей игрой 2020 года стала The Last of Us Part II / фотография с портала The Ringer
The Game AwardsЕжегодная церемония награждения, которая отмечает достижения в индустрии видеоигр. Представляет собой масштабное шоу, которое привлекает внимание СМИ и проводится в конце календарного года. Основателем, продюсером и постоянным ведущим The Game Awards является канадский журналист и телеведущий Джефф Кейли.
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