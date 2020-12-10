В Steam началась масштабная распродажа: скидки до 80% в честь The Game Awards 2020
В онлайн-магазине Steam стартовала распродажа в честь The Game Awards 2020. Со скидками можно приобрести лучшие видеоигры этого года, а также большое количество культовых проектов.
В магазине Steam в честь The Game Awards 2020 началась масштабная распродажа видеоигр. Со скидками до 80% можно приобрести лучшие игры по версии The Game Awards.
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В фирменном магазине Steam видеоигры по сниженной цене можно будет приобрести до 14 декабря. Со скидками можно купить игры, которые стали номинантами на The Game Awards 2020. В их число попало немалое количество новинок этого года. Также по сниженной цене можно приобрести видеоигры, которые были победителями The Game Awards в прошлые годы (начиная с 2014 года).
Самые интересные предложения с распродажи в Steam в честь The Game Awards 2020:
- Among Us – 79 гривен (-20%)
- Crusader Kings III – 463 гривны (-20%)
- Hades – 263 гривны (-20%)
- Doom Eternal – 264 гривны (-67%)
- Fall Guys: Ultimate Knockout – 223 гривны (-20%)
- If Found… – 146 гривен (-30%)
- Yakuza: Like a Dragon – 639 гривен (-20%)
- DIRT 5 – 489 гривен (-30%)
- FIFA 21 – 899 гривен (-50%)
- XCOM: Chimera Squad – 199 гривен (-50%)
- Destiny 2: Beyond Light – 374 гривны (-25%)
- Death Stranding – 899 гривен (-50%)
- Star Wars Jedi: Fallen Order – 719 гривен (-60%)
- Red Dead Redemption 2 – 602 гривны (-33%)
- Injustice 2 – 139 гривен (-80%)
- Mortal Kombat X – 69 гривен (-75%)
- The Witcher 3: Wild Hunt – 161 гривна (-70%)
- Middle-earth: Shadow of Mordor – 69 гривен (-75%)
- Dragon Age Inquisition – 299 гривен (-75%)
- Wolfenstein II: The New Colossus – 139 гривен (-80%)
Популярную игру Among Us уже можно приобрести со скидкой в 20% / фотография из магазина Steam
SteamОнлайн-сервис цифрового распространения видеоигр и программ, который был разработан и поддерживается компанией Valve. Steam обеспечивает установку и обновление видеоигр, облачные сохранения и текстовую или голосовую связь между пользователями.
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