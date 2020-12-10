В онлайн-магазине Steam стартовала распродажа в честь The Game Awards 2020. Со скидками можно приобрести лучшие видеоигры этого года, а также большое количество культовых проектов.

В магазине Steam в честь The Game Awards 2020 началась масштабная распродажа видеоигр. Со скидками до 80% можно приобрести лучшие игры по версии The Game Awards.

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В фирменном магазине Steam видеоигры по сниженной цене можно будет приобрести до 14 декабря. Со скидками можно купить игры, которые стали номинантами на The Game Awards 2020. В их число попало немалое количество новинок этого года. Также по сниженной цене можно приобрести видеоигры, которые были победителями The Game Awards в прошлые годы (начиная с 2014 года).

Самые интересные предложения с распродажи в Steam в честь The Game Awards 2020:

Among Us – 79 гривен (-20%)

Crusader Kings III – 463 гривны (-20%)

Hades – 263 гривны (-20%)

Doom Eternal – 264 гривны (-67%)

Fall Guys: Ultimate Knockout – 223 гривны (-20%)

If Found… – 146 гривен (-30%)

Yakuza: Like a Dragon – 639 гривен (-20%)

DIRT 5 – 489 гривен (-30%)

FIFA 21 – 899 гривен (-50%)

XCOM: Chimera Squad – 199 гривен (-50%)

Destiny 2: Beyond Light – 374 гривны (-25%)

Death Stranding – 899 гривен (-50%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 719 гривен (-60%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривны (-33%)

Injustice 2 – 139 гривен (-80%)

Mortal Kombat X – 69 гривен (-75%)

The Witcher 3: Wild Hunt – 161 гривна (-70%)

Middle-earth: Shadow of Mordor – 69 гривен (-75%)

Dragon Age Inquisition – 299 гривен (-75%)

Wolfenstein II: The New Colossus – 139 гривен (-80%)

Популярную игру Among Us уже можно приобрести со скидкой в 20% / фотография из магазина Steam