У онлайн-магазині Steam стартував розпродаж на честь The Game Awards 2020. Зі знижками можна придбати найкращі відеоігри цього року, а також чималу кількість культових проєктів.

У магазині Steam на честь The Game Awards 2020 розпочався масштабний розпродаж відеоігор. Зі знижками до 80% можна придбати найкращі ігри за версією The Game Awards.

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У фірмовій крамниці Steam відеоігри за зниженою ціною можна буде придбати до 14 грудня. Зі знижками можна купити ігри, що стали номінантами на The Game Awards 2020. До їх числа потрапила чимала кількість новинок цього року. Також за зниженою ціною можна придбати відеоігри, які були переможцями The Game Awards у минулі роки (починаючи з 2014 року).

Найцікавіші пропозиції з розпродажу у Steam на честь The Game Awards 2020:

Among Us – 79 гривень (-20%)

Crusader Kings III – 463 гривні (-20%)

Hades – 263 гривні (-20%)

Doom Eternal – 264 гривні (-67%)

Fall Guys: Ultimate Knockout – 223 гривні (-20%)

If Found… – 146 гривень (-30%)

Yakuza: Like a Dragon – 639 гривень (-20%)

DIRT 5 – 489 гривень (-30%)

FIFA 21 – 899 гривень (-50%)

XCOM: Chimera Squad – 199 гривень (-50%)

Destiny 2: Beyond Light – 374 гривні (-25%)

Death Stranding – 899 гривень (-50%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 719 гривень (-60%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривні (-33%)

Injustice 2 – 139 гривень (-80%)

Mortal Kombat X – 69 гривень (-75%)

The Witcher 3: Wild Hunt – 161 гривня (-70%)

Middle-earth: Shadow of Mordor – 69 гривень (-75%)

Dragon Age Inquisition – 299 гривень (-75%)

Wolfenstein II: The New Colossus – 139 гривень (-80%)

Популярну гру Among Us вже можна придбати зі знижкою у 20% / світлина з крамниці Steam