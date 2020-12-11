The Last of Us Part II та Among Us у топі: відомі переможці The Game Awards 2020
Відомі переможці щорічної премії The Game Awards, організатори назвали найкращих у різноманітних категоріях. Найбільшу кількість нагород отримала відеогра The Last of Us Part II.
Щорічна церемонія The Game Awards 2020 пройшла у ніч з 10 на 11 листопада. Шоу транслювалося у прямому ефірі зі студій у Лондоні, Токіо та Лос-Анджелесі.
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Найкращою грою року стала The Last of Us Part II, також ця відеогра стала лідером за кількістю нагород. Цей проєкт здобув перемогу у 6 номінаціях, а представлений був у 9. А от гра Hades взяла всього 2 нагороди, хоча була номінована на 8. Ghost of Tsushima стала найкращою відеогрою року за версією користувачів, але на церемонії отримала всього 1 нагороду. 100% показники у гри Among Us, яка здобула перемогу у всіх номінаціях, у яких була представлена: найкраща мобільна гра та найкращий мультиплеєр.
Найкращою кіберспортивною дисципліною стала League of Legends, а командою року стали представники G2 Esports у цій відеогрі. У номінації найочікуваніша гра перемогла Elden Ring, одним зі сценаристів якої є Джордж Мартін.
Переможці The Game Awards 2020:
Гра року – The Last of Us Part II
Гра року за версією геймерів – Ghost of Tsushima
Найочікуваніша гра – Elden Ring
Найкраща робота геймдиректора – The Last of Us Part II
Найкраща розповідь – The Last of Us Part II
Найкраще художнє оформлення – Ghost of Tsushima
Найкращий саундтрек – Final Fantasy VII Remake – Нобуо Уемацу, Масасі Хамаузу, Міцуто Сузукі
Найкращий аудіо-дизайн – The Last of Us Part II
Найкраща акторська гра – Лора Бейлі – Еббі з The Last of Us Part II
Найкраща соціально значуща гра – Tell Me Why
Найкраща гра-сервіс – No Man's Sky
Найкраща інді-гра – Hades
Найкраща мобільна гра – Among Us
Найкраща підтримка спільноти – Fall Guys: Ultimate Knockout
Найкраща гра для AR чи VR – Half-Life: Alyx
Нагорода за інновації у галузі доступності для людей з обмеженими можливостями – The Last of Us Part II
Найкращий екшн – Hades
Найкраща пригодницька гра – The Last of Us Part II
Найкраща рольова гра – Final Fantasy VII Remake
Найкращий файтинг – Mortal Kombat 11 Ultimate
Найкраща сімейна гра – Animal Crossing: New Horizons
Найкраща стратегія або симулятор – Microsoft Flight Simulator
Найкраща спортивна гра – Tony Hawk's Pro Skater 1+2
Найкращий мультиплеєр – Among Us
Найкращий стрімер чи автор контенту – Рейчел "Valkyrae" Хофстеттер
Найкраща дебютна гра – Phasmophobia – Kinetic Games
Найкращий кіберспортсмен – Хео "Showmaker" Су
Найкращий кіберспортивний тренер – Денні "zonic" Соренсен
Найкращий турнір – League of Legends 2020 World Championship
Найкраща кіберспортивна гра – League of Legends
Найкращий кіберспортивний ведучий – Ефьє "Sjokz" Депортере
Найкраща кіберспортивна команда – G2 Esports (League of Legends)
Найкращою грою 2020 року стала The Last of Us Part II / світлина з порталу The Ringer
The Game AwardsЩорічна церемонія нагородження, яка відзначає досягнення в індустрії відеоігор. Являє собою масштабне шоу, що привертає увагу ЗМІ та проводиться у кінці календарного року. Засновником, продюсером і постійним ведучим The Game Awards є канадський журналіст та телеведучий Джефф Кейлі.
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