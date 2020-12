Відомі переможці щорічної премії The Game Awards, організатори назвали найкращих у різноманітних категоріях. Найбільшу кількість нагород отримала відеогра The Last of Us Part II.

Щорічна церемонія The Game Awards 2020 пройшла у ніч з 10 на 11 листопада. Шоу транслювалося у прямому ефірі зі студій у Лондоні, Токіо та Лос-Анджелесі.

Найкращою грою року стала The Last of Us Part II, також ця відеогра стала лідером за кількістю нагород. Цей проєкт здобув перемогу у 6 номінаціях, а представлений був у 9. А от гра Hades взяла всього 2 нагороди, хоча була номінована на 8. Ghost of Tsushima стала найкращою відеогрою року за версією користувачів, але на церемонії отримала всього 1 нагороду. 100% показники у гри Among Us, яка здобула перемогу у всіх номінаціях, у яких була представлена: найкраща мобільна гра та найкращий мультиплеєр.

Найкращою кіберспортивною дисципліною стала League of Legends, а командою року стали представники G2 Esports у цій відеогрі. У номінації найочікуваніша гра перемогла Elden Ring, одним зі сценаристів якої є Джордж Мартін.

Переможці The Game Awards 2020:

Гра року – The Last of Us Part II

Гра року за версією геймерів – Ghost of Tsushima

Найочікуваніша гра – Elden Ring

Найкраща робота геймдиректора – The Last of Us Part II

Найкраща розповідь – The Last of Us Part II

Найкраще художнє оформлення – Ghost of Tsushima

Найкращий саундтрек – Final Fantasy VII Remake – Нобуо Уемацу, Масасі Хамаузу, Міцуто Сузукі

Найкращий аудіо-дизайн – The Last of Us Part II

Найкраща акторська гра – Лора Бейлі – Еббі з The Last of Us Part II

Найкраща соціально значуща гра – Tell Me Why

Найкраща гра-сервіс – No Man's Sky

Найкраща інді-гра – Hades

Найкраща мобільна гра – Among Us

Найкраща підтримка спільноти – Fall Guys: Ultimate Knockout

Найкраща гра для AR чи VR – Half-Life: Alyx

Нагорода за інновації у галузі доступності для людей з обмеженими можливостями – The Last of Us Part II

Найкращий екшн – Hades

Найкраща пригодницька гра – The Last of Us Part II

Найкраща рольова гра – Final Fantasy VII Remake

Найкращий файтинг – Mortal Kombat 11 Ultimate

Найкраща сімейна гра – Animal Crossing: New Horizons

Найкраща стратегія або симулятор – Microsoft Flight Simulator

Найкраща спортивна гра – Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Найкращий мультиплеєр – Among Us

Найкращий стрімер чи автор контенту – Рейчел "Valkyrae" Хофстеттер

Найкраща дебютна гра – Phasmophobia – Kinetic Games

Найкращий кіберспортсмен – Хео "Showmaker" Су

Найкращий кіберспортивний тренер – Денні "zonic" Соренсен

Найкращий турнір – League of Legends 2020 World Championship

Найкраща кіберспортивна гра – League of Legends

Найкращий кіберспортивний ведучий – Ефьє "Sjokz" Депортере

Найкраща кіберспортивна команда – G2 Esports (League of Legends)

Найкращою грою 2020 року стала The Last of Us Part II / світлина з порталу The Ringer