Фанат Elden Ring витратив понад 500 годин аби створити власну версію мапи гри – результат вражає

Відданий прихильник Elden Ring провів понад 500 годин у 3D редакторі Blender аби створити власну версію мапи з улюбленої гри. Результат підкорив серця геймерів.

Студент провів пів року за дивовижним проєктом, який переніс усю мапу Elden Ring в затишний стиль "Low Poly".

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П'ять місяців та понад 500 годин роботи

Ентузіаст під ніком Honzaap поділився своїм творінням на порталі Reddit, де воно швидко привернуло увагу величезної кількості геймерів.

З ним навіть зв'язався портал gamesradar+ заради коментарів щодо цього монументального звершення, яке виявилося своєрідним способом ентузіаста опанувати 3D редактор Blender.

Дивовижний проєкт – дивіться відео

За словами Honzaap, найбільше часу для створення потребували підземелля, форти та замки. Найскладнішою ж областю геймер назвав столицю Лейнделла, яка зайняла в нього цілий тиждень.

Для реалізації задуму молодик також використав кілька сторонніх застосунків, але не застосовував жодних генеративних інструментів.

Рельєф був створений мною повністю вручну, і це, мабуть, друге місце серед того, що забрало найбільше часу,

– поділився автор проєкту.

Honzaap розповів, що приділяв роботі над мапою практично увесь свій вільний час, особливо під час літніх канікул, оскільки все ще навчається в університеті.

Усього за 2 дні публікація геймера на Reddit набрала понад 17 тисяч вподобань та сотні захоплених коментарів.