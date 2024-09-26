Черговий геймерський проєкт у Minecraft шокував спільноту шанувальників гри, оскільки він демонструє неймовірну копію, ймовірно, найвідомішого мегаполіса у світі.

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"Велике яблуко" у Minecraft

Протягом багатьох років гравці легендарної пісочниці розробляли дивовижні речі, але кожен наступний проєкт продовжує дивувати громаду, як вперше.

Цього разу усіх змусила говорити про себе група ентузіастів, яка вирішила перенести Нью-Йорк у Minecraft в масштабі 1:1.

Хоча вони ще далекі від завершення свого задуму, користувач Reddit під ніком d3_cent поділився скриншотами прогресу, зокрема продемонструвавши такі відомі місцини як Бруклінський міст і Нижній Манхеттен.

Нью-Йорк у Minecraft

Геймери залишилися в захваті від побаченого, зустрівши роботу шквалом похвали та вподобань.

Пізніше d3_cent розповів, що ті, хто працює над проєктом, роблять все вручну, використовуючи як сторонні інструменти лише плагін WorldEdit, "LIDAR для висоти та дані OSM для загальних форм будівель".

Коли його запитали, як їм вдалося створити таку монументальну роботу, геймер просто констатував, що для цього знадобилося "багато людей та багато часу".

Цікаво, чи вдасться ентузіастам зрештою довести свій задум до кінця.