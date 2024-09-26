Очередной геймерский проект в Minecraft шокировал сообщество поклонников игры, поскольку он демонстрирует невероятную копию, вероятно, самого известного мегаполиса в мире.

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"Большое яблоко" в Minecraft

В течение многих лет игроки легендарной песочницы разрабатывали удивительные вещи, но каждый следующий проект продолжает удивлять общество, как впервые.

На этот раз всех заставила говорить о себе группа энтузиастов, которая решила перенести Нью-Йорк в Minecraft в масштабе 1:1.

Хотя они еще далеки от завершения своего замысла, пользователь Reddit под ником d3_cent поделился скриншотами прогресса, в частности продемонстрировав такие известные места как Бруклинский мост и Нижний Манхэттен.

Нью-Йорк в Minecraft

Геймеры остались в восторге от увиденного, встретив работу шквалом похвалы и лайков.

Позже d3_cent рассказал, что те, кто работает над проектом, делают все вручную, используя в качестве сторонних инструментов только плагин WorldEdit, "LIDAR для высоты и данные OSM для общих форм зданий".

Когда его спросили, как им удалось создать такую монументальную работу, геймер просто констатировал, что для этого понадобилось "много людей и много времени".

Интересно, удастся ли энтузиастам в итоге довести свой замысел до конца.