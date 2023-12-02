Цьогоріч окрім повернення в гру легендарної OG мапи, головним сюрпризом для шанувальників найпопулярнішої королівської битви стало партнерство проєкту з Емінемом.

Цікаво PIN-UP․INVESTMENTS – новий напрямок, який запускає PIN-UP Global

Оскільки ностальгічний OG сезон добігає кінця, Epic Games оголосила про його завершальний захід з промовистою назвою "Big Bang", який відбудеться вже цього вечора (2 грудня о 19:00 за Києвом), а головним хедлайнером на ньому буде легендарний репер Емінем.

На честь цього Epic Games дали гравцям можливість приміряти на своїх персонажів роль суперзірки, випустивши косметичні набори, доступні для придбання в магазині гри.

Результатом стало те, що легіон відданих послідовників Емінема почав відтворювати в грі деякі з найбільш пам'ятних моментів кар'єри артиста та викладати ці короткі відео у соцмережах.

Однак найбільше усіх вразив ютубер xDogged, який відтворив у грі практично увесь кліп на легендарну композицію "Lose Yourself".

Кліп Емінема у Fortnite: дивитися відео

Шанувальники Fortnite та Емінема були вражені роботою ютубера, а саме відео стало вірусним не лише на YouTube, але й в соцмережах і, скоріше за все, його побачить навіть сам зірковий репер.