Фінал мундіалю в Катарі став одним з найвидовищніших поєдинків в історії найпопулярнішої гри у світі, однак у відеоіграх протистояння Мессі та Мбаппе, як виявилося, може бути ще кращим, повідомляє 24 канал.

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Шанувальник франшизи God of War використав популярну модифікацію "Omega Fantasy" та замінив моделі Кратоса та Бальдура на Мбаппе та Мессі, відповідно. Результатом став новий погляд на одну із найбільш пам'ятних бойових сцен у грі.

У напрочуд кумедному відео можна побачити як обидва гравці одягнені у футболки своїх національних збірних, відтворюють діалоги Кратоса та Бальдура, а потім вступають у жорстокий двобій.

Кумедним є те, що у Мбаппе замість сокири Левіафана виявився футбольний м'яч, який він не соромився використовувати.

Видовищний двобій Мессі та Мбаппе у God of War 2018: відео

Як відомо, шанувальникам God of War, Кратос зрештою виграв цей видовищний бій, зламавши опонентові шию.

У випадку з модифікацією, Мбаппе зламав шию Мессі, що можна вважати хоч якоюсь помстою збірної Франції Аргентині за програний фінал на чемпіонаті світу.