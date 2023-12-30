В очікуванні GTA 6 багатомільйонна армія шанувальників франшизи займається чим може: хтось шукає секрети на постері гри, хтось впевнений, що розсекретив виконавицю головної ролі, а хтось відтворює трейлер з конструктора LEGO.

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Фантастичний проєкт належить ютуберу під ніком World of Shrimpy. Саме цей ентузіаст вирішив відтворити дебютний трейлер GTA 6, використовуючи конструктор LEGO та анімацію в стилі стоп-моушн.

Результатом його творчих зусиль стала дивовижно точна копія ролика Rockstar, яка ідеально відтворює оригінал під все ту ж пісню "Love is a Long Road".

Крім деяких анімованих моментів та кількох кадрів на задньому плані, відео повністю складається з нерухомих зображень, сконструйованих з LEGO, що вимагало ретельного планування та покадрового фільмування.

Трейлер GTA 6 з LEGO – дивитися відео

Як розповів геймер, створення цього фантастичного відео зайняло у нього "трохи більше двох тижнів" роботи у режимі "нон-стоп", але результат точно виявився того вартий.

Тисячі шанувальників GTA високо оцінили зусилля World of Shrimpy, а ролик швидко став вірусним у соціальних мережах.