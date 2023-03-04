Гравець Hogwarts Legacy знайшов хитрий спосіб здолати одного з найгрізніших опонентів у грі.

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Hogwarts Legacy став величезним хітом для WB Games і Avalanche Software. Для більшості шанувальників Гаррі Поттера гра виявилась тим проєктом, який нарешті дозволив їм взаємодіяти зі світом чарівників так, як це було неможливо раніше.

Це стосується і бойової складової, адже кожна битва з ворогами у новинці є унікальною та потребує від гравця неабиякої майстерності. Одним з найнебезпечніших опонентів є тролі, яких іноді досить важко здолати у чесному бою.

Саме для тих кому це складно, користувач Reddit під ніком TheStormBolt вигадав кмітливий спосіб боротьби з громилами. У ролику геймер привернув увагу троля, а потім стрибнув на свою мітлу та неспішно полетів геть. Недолугий здоровань поплентався за гравцем і злетів зі скелі вниз, миттєво розлучившись з життям.

Кмітливий спосіб боротьби з тролями: відео

Це неортодоксальний метод боротьби з тролем, але він, безумовно, ефективний та, як підмітив один з коментаторів, "не кажіть, що це поганий ШІ, я цілком вірю, що реальний троль на таке повівся б".