Шанувальник Minecraft збудував повністю функціональну піч з гри у реальному житті: цікаве відео

Одному геймеру вочевидь набридло будувати в Minecraft, тому він вирішив зробити щось кардинально інакше та у реальному житті створив повністю функціональну піч з гри. Дивовижне відео – у матеріалі.

Фанати Minecraft відомі своїм невичерпним креативом, який дозволяє їм будувати найбільш чудернацькі проєкти у кубічному світі гри, однак один геймер пішов кардинально іншим шляхом.

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Мова йде про користувача Reddit під ніком wired_workshop, який вразив публіку платформи повністю функціональною піччю з Minecraft, виготовленою власноруч.

У відео, представленому геймером, можна побачити як полум'я приємно палахкотить у практично ідеальній копії предмета з гри.

Подібно до свого віртуального двійника, творіння wired_workshop здатне виконувати різноманітні корисні завдання: від плавлення металу до приготування їжі.

Відео також дає короткий огляд величезного обсягу роботи, який було зроблено задля створення цього геймерського артефакту. За словами творця, увесь процес зайняв у нього рік часу, від старту проєктування і до готового продукту, однак при цьому робота велась паралельно з іншими проєктами.

Пічка з Minecraft в реальності: відео

Користувачі Reddit були щиро вражені результатом роботи ентузіаста, що підтверджують понад 18 тисяч вподобань.

Один з коментаторів навіть пожартував, що наступним кроком wired_workshop має бути створення столу для крафту та "підкорення світу".

Як виявилося він недалеко від істини, адже творець пічки відповів, що дійсно має в планах відтворення функціонального верстака з Minecraft.