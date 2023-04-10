Фанаты Minecraft известны своим неисчерпаемым креативом, позволяющим им строить самые причудливые проекты в кубическом мире игры, однако один геймер пошел кардинально другим путем.
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Речь идет о пользователе Reddit под ником wired_workshop, поразившем публику платформы полностью функциональной печью из Minecraft, изготовленной собственноручно.
В видео, представленном геймером, можно увидеть как пламя приятно полыхает в практически идеальной копии предмета из игры.
Подобно своему виртуальному двойнику, творение wired_workshop способно выполнять разнообразные полезные задачи: от плавления металла до приготовления пищи.
Видео также дает краткий обзор огромного объема работы, проделанного для создания этого геймерского артефакта. По словам создателя, весь процесс занял у него год времени, от старта проектирования до готового продукта, однако при этом работа велась параллельно с другими проектами.
Печка из Minecraft в реальности: видео
Пользователи Reddit были искренне поражены результатом работы энтузиаста, что подтверждают более 18 тысяч лайков.
Один из комментаторов даже пошутил, что следующим шагом wired_workshop должно быть создание стола для крафта и "покорение мира".
Как оказалось он недалек от истины, ведь создатель печки ответил, что действительно имеет в планах воссоздание функционального верстака из Minecraft.