Серіал "Wednesday" офіційно дебютував на Netflix 23 листопада і став одним із найпопулярніших оригінальних шоу платформи, що не могло пройти повз увагу геймерів, повідомляє 24 канал.

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Успіх серіалу багато в чому завдячує неперевершеній грі Дженні Ортеги в ролі жахливої Венздей Аддамс. Імпозантна героїня, безсумнівно, один із найбільших пам'ятних персонажів 2022 року, тому лише справою часу є те, коли ми побачимо її відображення у відеоіграх.

Одним із перших концептів став малюнок художника та шанувальника змагального шутера Overwatch 2 під ніком EulerId, яким він поділився на Reddit.

Геймер вирішив пофантазувати як могла б виглядати свого роду колаборація Netflix та Blizzard і намалював героїню гри Сомбру в готичному образі Венздей.

Сомбра в образі Венздей / зображення з Reddit

Шанувальники серіалу та гри гідно оцінили малюнок та навіть розпочали цілу дискусію в коментарях про те чи варто "блізам" йти доріжкою Epic Games з її постійними колабораціями у Fortnite.

Хай там як, а подібний скін точно б прикрасив Overwatch 2.