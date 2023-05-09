Опубліковане відео наочно демонструє, чому людям зі слабкими нервами варто подумати двічі, перш ніж сідати грати в Elden Ring.

Читайте також PIN-UP Foundation запустив гуманітарний проєкт LINE-UP для швидкої допомоги українцям

Elden Ring – не для слабкодухих

Elden Ring захопив геймерів своїм обширним і взаємопов'язаним світом, який кишить грізними ворогами, складним дизайном рівнів і напруженими зіткненнями.

Гра вимагає від гравців бути пильними та готовими до несподіванок, оскільки її захоплива та атмосферна обстановка створена, щоб постійно тримати в напрузі. Вагома складність гри та раптові, жахливі моменти стали визначальною рисою, яка приваблює як завзятих геймерів, так і цікавих глядачів.

Гравці Elden Ring повинні постійно стежити за своїм оточенням і потенційними загрозами, оскільки гра не стримується, коли справа доходить до сюрпризів для гравців, які нічого не підозрюють.

Нове опубліковане відео ідеально відображає невблаганну природу Elden Ring. На відео гравець зображений над скелею, здавалося б, у безпеці та насолоджується краєвидом. Однак нізвідки з'являється Рунний ведмідь і раптово нападає на гравця в жахливий момент, що нагадує стрибок із фільму жахів.