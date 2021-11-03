Фанат показав, який вигляд могли б мати герої God of War, якби вони відправилися в Єгипет

Оригінальною роботою поділився на Reddit користувач з нікнеймом Buffybumcheeks. Він показав, який вигляд могли б мати Кратос та Атрей, якби події відеогри God of War розгорнулися в Стародавньому Єгипті.

Майже всі геймери знають, що вже наступного року відбудеться реліз нової частини в популярній серії God of War, яка має стати фіналом скандинавської саги. А тому геймери вже зараз почали думати над тим, куди ця серія може відправитися в майбутньому.

До теми Раґнарок вже близько: Santa Monica Studio показала перший трейлер відеогри God Of War: Ragnarok

Напевно, одним з найпопулярніших варіантів є Стародавній Єгипет, який може похизуватися колоритним пантеоном богів. Цікаво, що навіть самі розробники неодноразово згадували про цей сетинґ. Наприклад, Корі Барлог під час конференції Devcom 2018 відзначав, що на ранніх етапах розробки God Of War (2018 рік) вони майже відправили Кратоса в Єгипет. Згідно з інформацією розробника, питання сетинґу навіть розділило їхню команду на два табори: одні були за Скандинавію, а інші – Єгипет. Цікаво, що серед варіантів також була Індія та Південна Америка з Інками.

Напевно, все це й надихнуло користувача платформи Reddit з нікнеймом Buffybumcheeks на створення своїх оригінальних робіт. Ентузіаст вирішив показати, який вигляд могли б мати Кратос та Атрей, якби розробники з Santa Monica Studio тоді вибрали саме Стародавній Єгипет. У випадку Кратоса можна відзначити характерний одяг, величезного золотого орла на поясі, а також холодну зброю з назвою хопеш. У такому образі він дійсно схожий на місцевого воїна. А от Атрей, на цьому арті, дуже схожий на жителя пустелі (закритий одяг та маска).

Наостанок варто відзначити, що користувачам платформи Reddit сподобалися роботи Buffybumcheeks. Загалом вони вже зібрали чимало вподобань та позитивних відгуків.

Кратос / Фото Reddit Buffybumcheeks

Атрей / Фото Reddit Buffybumcheeks