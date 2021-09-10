Напевно, всі шанувальники серії God Of War з нетерпінням чекали на презентацію PlayStation Showcase 2021. Річ у тім, що різноманітні інсайдери стверджували, що на цьому шоу можуть повноцінно представити наступну частину в цій серії.

Варто відзначити, що вони не помилилися, а Sony та Santa Monica Studio дійсно підготували для геймерів дуже приємний сюрприз. Отже, нова частина у цій серії буде все ж таки називатися God Of War: Ragnarok. Саме така назва неодноразово з'являлася в мережі, але офіційне підтвердження геймери отримали лише зараз. Події нової гри розгорнуться через кілька років після останньої частини God Of War (2018 рік), а також відомо, що це буде фінал скандинавської саги.

Перший трейлер відеогри God Of War: Ragnarok: відео

Кратос та Атрей мають знову відправитися в небезпечну подорож, щоб спробувати зупинити Раґнарок. Головні герої відвідають всі дев'ять світів та зустрінуться з чималою кількістю колоритних персонажів. Уже відомо, що в грі буде одразу два антагоністи – Тор та Фрейя. Перший буде використовувати в бою свій легендарний молот Мйольнір, а остання – магію та іншу зброю. Будуть у відеогрі й нові вороги, наприклад, у трейлері можна побачити Дрекі – дракона без крил. Розробники також розповіли, що в грі буде оновлена бойова система: з'являться додаткові атаки та руни для покращення зброї.

Наостанок варто відзначити, що автори поки не називали точної дати виходу God Of War: Ragnarok. Відомо лише, що реліз цього проєкту має відбутися у 2022 році на PlayStation 4 та PlayStation 5.

God Of War: Ragnarok / Фото з сайту PlayStation Blog