Один із способів, яким збудований світ у The Last of Us 2 – регулярне розміщення пам'яток, які можна побачити по всьому Сіетлу. Якщо уважно придивитися, з цього виходить доволі цікава павутинка.

Цікаві деталі структуризації Сіетла

Основним елементом ігрового дизайну Naughty Dog є розміщення окремих структур, які називаються "сосисками", які часто позначають цікаві місця, що заохочують гравців їх досліджувати або пробиратися до них.

Хоча в багатьох іграх Naughty Dog ці "сосиски" відіграють важливу функцію, підсвідомо керуючи поглядом гравця та надаючи йому інформацію про місцеперебування, The Last of Us 2 у цьому відношенні відрізняється від багатьох своїх сучасників.

Гра відбувається в одному місті протягом трьох днів. Тож нелінійна структура гри дозволяє гравцям не лише зосередитися на поставленій перед ними меті, а й побачити місця, які вони раніше досліджували, і місця, які вони зустрінуть пізніше.

Фанат висвітлює один такий цікавий випадок, коли "сосиски" з пізнього етапу гри з'являються набагато раніше, ніж гравець їх досліджує.

Під час першого дня Еллі в Сіетлі вони з Діною досліджують центр міста верхи на конях у пошуках бензину, щоб заправити ворота готелю Serevena, де вони сподіваються знайти Фронт визволення Вашингтона.

Під час цього розділу гри з напіввідкритим світом гравці можуть досліджувати та збирати ресурси, перш ніж рухатися далі. Як показує шанувальник, після обережного стрибка через розбиту дорогу гравці можуть побачити лікарню Лейкхілл-Сіетл, яку відвідують Еллі та Еббі на другий день.

З цієї піднесеної платформи, використовуючи режим фото, щоб розташувати камеру та налаштувати широке поле зору, гравці також можуть побачити Серафітовий Небесний міст, який Еббі та Лев перетинають, щоб отримати ліки для Яри.

Як зазначають численні коментатори, це не останній випадок. Наприклад, театр Піннакл, де Еллі та Діна розбивають табір наприкінці дня, можна побачити з телевізійної станції, яку вони досліджували раніше.

Уже наступного дня Еллі може побачити весь центр міста, який вони з Діною досліджували, коли вона наближається до лікарні, а Еллі може побачити Спейс-Нідл, коли прибуває в Акваріумі на третій день.