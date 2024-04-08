Шанувальник Red Dead Redemption 2 зробив цікаве відкриття про одного з членів банди

Уважний гравець Red Dead Redemption 2 поділився цікавим відкриттям, зробленим в ігровому таборі, яке додає болючої глибини одному недооціненому персонажу.

Фанат RDR 2 знайшов у таборі напрочуд цікавий предмет, на який багато з гравців могли ніколи й не натрапити.

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Увага до деталей у проєкті Rockstar, як всі знають, просто неперевершена.

Навіть через п'ять років після релізу Red Dead Redemption 2, мабуть, жоден проєкт не зміг зрівнятися з подібним рівнем деталізації, і це значною мірою обумовлює те, чому геймери все ще грають у неї донині. Важко відірватися від гри у якій завжди здається, що не за горами майорить нове відкриття.

Під час блукання табором у своєму, уявіть лише, шостому проходженні Red Dead Redemption 2 користувач Reddit під ніком 1996gtg раптом виявив, що може оглянути Біблію преподобного Свонсона.

При спробі прочитати книгу, виявляється що це такий собі порожнистий сховок у якому лежить шприц, джгут і маленька пляшка морфіну.

Біблія Свонсона зсередини / Фото з Reddit

Враховуючи, що Свонсон обговорює свою залежність з Артуром Морганом у різні моменти гри, ця деталь має великий сенс для історії персонажа та є ще одним чудовим прикладом майстерного створення світу від Rockstar.

Як зазначив автор знахідки, Біблію можна відшукати на бочці в таборі під час 2 глави Red Dead Redemption 2, хоча, здається, предмет є там лише короткий час.

Також цікавим стало припущення інших геймерів в коментарях, які зазначили, що якщо преподобний Свонсон не має під рукою справжньої Біблії, це означає, що він знає напам'ять усі уривки, які читає головному героєві протягом гри, що також додає барв його особистості.