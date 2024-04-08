Фанат RDR 2 нашел в лагере удивительно интересный предмет, на который многие из игроков могли никогда и не наткнуться.

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Внимание к деталям в проекте Rockstar, как все знают, просто непревзойденное.

Даже через пять лет после релиза Red Dead Redemption 2, пожалуй, ни один проект не смог сравниться с подобным уровнем детализации, и это в значительной степени обуславливает то, почему геймеры все еще играют в нее по сей день. Трудно оторваться от игры в которой всегда кажется, что не за горами маячит новое открытие.

Блуждая в лагере в своем, представьте только, шестом прохождении Red Dead Redemption 2 пользователь Reddit под ником 1996gtg вдруг обнаружил, что может осмотреть Библию преподобного Свонсона.

При попытке прочитать книгу, оказывается что это такой себе полый тайник в котором лежит шприц, жгут и маленькая бутылка морфина.

Библия Свонсона изнутри / Фото с Reddit

Учитывая, что Свонсон обсуждает свою зависимость с Артуром Морганом в разные моменты игры, эта деталь имеет большой смысл для истории персонажа и является еще одним замечательным примером мастерского создания мира от Rockstar.

Как отметил автор находки, Библию можно отыскать на бочке в лагере во время 2 главы Red Dead Redemption 2, хотя, кажется, предмет есть там лишь короткое время.

Также интересным стало предположение других геймеров в комментариях, которые отметили, что если преподобный Свонсон не имеет под рукой настоящей Библии, это означает, что он знает наизусть все отрывки, которые читает главному герою в течение игры, что также добавляет красок его личности.