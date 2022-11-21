Члени спільноти гри, які цінують красу та різноманітність зброї Skyrim, напевно, насолоджуватимуться точністю та деталями створеного цим шанувальником друкованого кинджала.

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Кинджал з драконової кістки на 3D-принтері

Багато гравців у рольові екшн-ігри раніше створювали обладнання для гри в реальному житті. Враховуючи, що в Skyrim так багато гарної зброї та обладунків, у творчої спільноти гри є багато натхнення для роботи.

Дехто працює із традиційними носіями, як-от піна, дерево чи метал. Тоді як інші вважають за краще використовувати сучасні пристрої на кшталт 3D-принтерів, щоб оживити ці предмети в грі.

Незалежно від використовуваних матеріалів, фанати Skyrim, мабуть, просто раді бачити, що можна створити реальні версії цього обладнання.

Кинджал, створений на 3D-принтері, виглядає неймовірно деталізованим, навіть показуючи деталі того, наскільки зношений метал кинджала, як у грі. Зброя також виглядає точною з точки зору розміру, враховуючи, як шанувальник тримає її лише однією рукою.

Гравці, мабуть, пам'ятають, що кинджал із драконячої кістки є однією зі зброї, яку Дракононароджений може викувати в Skyrim, коли досягне сотого рівня у своїй навичці ковальства та отримає здібність "Драконяча броня".