Фанат Skyrim створив реалістичні портрети відомих персонажів гри: надзвичайні фото

Талановитий шанувальник The Elder Scrolls V: Skyrim створив неймовірно детальні, гіперреалістичні зображення деяких із найбільш пам'ятних NPC культового проєкту. Результат його праці у матеріалі.

Попри свій поважний вік, гра від Bethesda Softworks продовжує залишатися актуальною серед сучасних геймерів. З купою розширень та модів чи навіть "ванільний" Skyrim грають і люблять десятки тисяч геймерів і донині. Один із відданих шанувальників проєкту, вирішив виявити йому прихильність створивши кілька надзвичайних зображень відомих персонажів гри.

Дивовижно Геймер "оживив" персонажів Dark Souls за допомогою штучного інтелекту: неймовірні фото

Користувач Reddit під нікнеймом asher_irontooth зробив дивовижні портрети деяких найголовніших NPC Скайріму, приділивши неймовірну увагу до деталей. Такі персонажі, як Лідія, Назім, Ульфрік, Езберн та інші були дивом відтворені та отримали гіперреалістичний вигляд. Хоча портрети ентузіаста надають героям вигляд близький до реальних людей, водночас вони зберігають схожість на своїх моделей у грі.

Перевертень Фаркас

Вампірка Серана

Коваль Йорлунд Сива Грива

Імперський генерал Туллій

Архіваріус Езберн

Одна із найпопулярніших супутниць гравців – Лідія

Ярл Ульфрік Буревісник



Дещо дивно бачити цих персонажів зображеними настільки виразно та детально. Той факт, що Skyrim цього року виповнюється 10 років і він все ще має величезну активну базу шанувальників, що створюють фантастичні фан-арти, косплеї та подібні зображення викликає щире захоплення. Дуже небагатьом іграм з плином часу вдається зберегти таку активність спільноти шанувальників настільки довго, як це вдалося Skyrim і це дійсно варто поваги, як і робота asher_irontooth.