Після появи нейромережі під назвою StyleCLIP, що має здатність перетворювати намальовану картинку на зображення близьке до реального обличчя, геймери заходилися випробовувати її можливості на улюблених героях із відеоігор і ось черга дійшла до персонажів химерного світу Dark Souls.

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Геймер та ютубер під ніком illusory wall, що спеціалізується на створенні відео, присвячених франшизі Dark Souls вирішив "оживити" улюблених персонажів багатьох гравців і результати його праці приємно вразили користувачів мережі.

Найкраще ентузіасту вдались персонажі з людськими рисами зовнішності. Причиною цього стало те, що змусити нейромережу працювати з монстрами або нестандартними расами вкрай складно. Тому illusory wall зосередився на роботі над такими персонажами, як: Вірний Клаптик, Петрас, Гвіневера, Солер з Астори, Сігмайер з Катаріни та багатьма іншими.

"Оживлені" персонажі Dark Souls / скриншоти з YouTube

Місцями зображення персонажів після обробки почали нагадувати певних акторів чи інших знаменитостей, що, ймовірно, означає, що розробники могли черпати натхнення з реального світу. Загалом такий експеримент вельми прийшовся до душі шанувальникам гри, а особливе визнання отримала принцеса Гвіневера, яка просто таки закохала в себе геймерів.

Повне відео з результатами роботи illusory wall