Геймер показав дивовижну фізику Starfield, створивши неймовірне відео з ефектом доміно

Шанувальник Starfield продемонстрував неймовірні фізичні можливості ігрового рушія, створивши цікавий відеоролик з ефектом доміно. Детальніше – у матеріалі.

Starfield пропонує гравцям чимало способів проявити власну креативність і поки більшість геймерів використовують для цього механіку побудови зорельотів, один фанат вирішив продемонструвати усім переваги фізики гри.

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Хоча ігровий рушій Starfield, безперечно, дещо застарів та має свої мінуси, однак його незмінною чеснотою залишається напрочуд добра реалізація фізики предметів.

Це в черговий раз дуже наочно продемонстрував геймер з ніком Muaxh03, виклавши на Reddit, ролик у якому показав цікавий ефект доміно.

На створення цього "проєкту" автор витратив близько 2 годин, а результатом стало акуратне розміщення кількох книг, м'яча та купи бутербродів, які елегантно завалюються один за одним.

Ефект доміно у Starfield: дивитися відео

Відео стало справжнім хітом та завірусилося у соцмережах. Лишень на Reddit воно набрало понад 54 тисячі вподобань всього лиш за добу.

З усім тим, світ Starfield все ще сповнений різноманітних сюрпризів, які, знаючи репутацію ігор Bethesda, шанувальники будуть знаходити ще багато й багато років.