Starfield предлагает игрокам немало способов проявить собственную креативность и пока большинство геймеров используют для этого механику построения звездолетов, один фанат решил продемонстрировать всем преимущества физики игры.

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Хотя игровой движок Starfield, безусловно, несколько устарел и имеет свои минусы, однако его неизменной добродетелью остается удивительно хорошая реализация физики предметов.

Это в очередной раз наглядно продемонстрировал геймер с ником Muaxh03, выложив на Reddit, ролик в котором показал интересный эффект домино.

На создание этого "проекта" автор потратил около 2 часов, а результатом стало аккуратное размещение нескольких книг, мяча и кучи бутербродов, элегантно обрушивающихся друг за другом.

Эффект домино у Starfield: смотреть видео

Видео стало настоящим хитом и завирусилось в соцсетях. Только на Reddit оно набрало более 54 тысяч предпочтений всего за сутки.

Со всем тем, мир Starfield все еще полон всевозможных сюрпризов, которые, зная репутацию игр Bethesda, поклонники будут находить еще много и много лет.