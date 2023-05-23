Навіть через 12 років після першого виходу, культова рольова гра від Bethesda Softworks все ще має чим здивувати гравців.

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Користувач Reddit під ніком Ebony_Phoenix, виявив, що навіть звичайна вудка для ловлі риби в умілих руках може стати смертоносною зброєю.

У ролику зі свого проходження гри, гравець наблизився до ворога ззаду та уразив нічого не підозрюючого NPC, завдавши суттєвої шкоди його здоров'ю.

Однак ще більший подив у Ebony_Phoenix викликав наступний удар, після якого вудка одним чистим рухом відтяла голову ворога, майже так, ніби це була гостра самурайська катана.

Кумедне відео

Риболовля була додана до ювілейного видання Skyrim у 2021 році, щоб відзначити десяту річницю гри.

Відтоді, безсумнівно, чимало людей знали, що вудку можна використовувати як зброю.

Знаряддя навіть знаходиться в розділі "Зброя" на екрані інвентарю, але щире здивування Ebony_Phoenix тому, наскільки потужним може бути цей предмет є лише одним із багатьох прикладів того, як гравці відкривають деякі приховані секрети гри навіть донині.