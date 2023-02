Популярність The Last of Us отримала нове дихання завдяки виходу серіалу від HBO, а ще ж готується реліз оригінальної гри на ПК.

Читайте також Війна в Україні, COVID-19 і теракт 11 вересня – добірка відеоігор, що передбачили майбутнє

Тому й не дивно, що серед шанувальників проєкту можна знайти людей найрізноманітніших професій.

Виділяється в цьому плані талановитий пекар-кондитер Бен Каллен, який надихнувся грою та серіалом на створення унікального та моторошного витвору кулінарного мистецтва.

Об'єктом для випічки Каллен обрав голову одного з найпримітніших монстрів світу The Last of Us – "клікера".

Клікер у грі / скриншот з ютубу

Зауважте, клікери – це канібали на третій стадії інфекції, спричиненої грибком під назвою "кордицепс", які отримали свою назву через унікальний звук клацання, який видають.

Дивовижний результат своєї роботи Бен опублікував в інстаграмі, де його й побачили десятки тисяч шанувальників франшизи.

Торт-клікер: відео

На хвилинному відео кондитер збирає бюст із шоколадного торта, глазурі та помадки, щоб виліпити базові риси "клікера", а завершує творіння харчовими барвниками аби додати йому більше глибини та реалістичності.

У підсумку торт Каллена – це, мабуть, найбільш моторошний десерт, який можна собі уявити.

Саме через це більшість користувачів соцмереж залишилися від нього у повному захваті, підкреслюючи дивовижну увагу до деталей та реалістичність.