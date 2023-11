Фанат The Legend of Zelda відтворив культову зброю з гри за допомогою LEGO: цікаві фото

Палкий шанувальник серії відеоігор The Legend of Zelda використав конструктор LEGO аби створити дивовижні репліки культової зброї з улюбленого проєкту. Цікаві фото – у матеріалі.

LEGO давно є невіднятною частиною геймерського світу не лише завдяки відеоіграм, розробленим під егідою компанії, але й через сам конструктор, за допомогою якого геймери часто полюбляють відтворювати різноманітні ігрові реліквії.

Попри величезний успіх The Legend of Zelda: Breath of the Wild та Tears of the Kingdom, LEGO досі не має жодного набору, випущеного в колаборації з цією популярною франшизою від Nintendo.

З цим втомився миритися користувач Reddit під ніком brxstr, який проявив свій конструкторський талант та створив неймовірну копію знакових предметів з улюбленої гри.

Фото з Reddit

Цей набір виглядає настільки неймовірно, що в коментарях до посту, геймери цілком серйозно порекомендували авторові зв'язатися з представниками LEGO аби ті поставили його на потік.

Фото з Reddit

Сам brxstr лише віджартувався від таких палких компліментів та поділився зі спільнотою схемами та кресленнями свого творіння, аби кожен охочий за бажання міг зібрати собі власний екземпляр.