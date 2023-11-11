З розвитком індустрії відеоігор і зростанням їх популярності чимало зірок, яких раніше знали виключно завдяки кіно чи серіалам, отримали новий спосіб вираження свого таланту. 24 Канал разом з партнером PIN-UP Ukraine розповість вам про 6 майстрів акторської справи, які не лише з'являлися в різних відеоіграх, а й змогли завоювати любов багатьох геймерів.
Цікаво За лаштунками гемблінгу: як працюють онлайн-казино та букмекерські компанії
Норман Рідус
Деріла Діксона з мегапопулярного серіалу The Walking Dead добре знають і у світі відеоігор. Спершу він з'явився у демо горору P.T., яке, мабуть, є найвідомішим в історії ігрової індустрії.
Рідус у Death Stranding / Фото Kojima Productions
Хоча тому проєкту не судилося стати повноцінною грою через сварку Konami з розробником Хідео Кодзімою, Рідусу сподобалася співпраця з японським генієм і він залюбки зіграв головну роль у його наступній роботі – Death Stranding.
Кіану Рівз
Це ім'я нерозривно пов'язане із культовими фільмами "Матриця", "Костянтин: Володар темряви" та "Джон Вік".
Кіану Рівз – один із найвідоміших акторів Голлівуду. Він здобув популярність і серед геймерів, адже з'являвся у відеоіграх ще з дуже давніх пір, виконуючи ролі в адаптаціях пригод його героїв – Нео та Джона Костянтина.
Рівз у ролі бунтівника з Найт-Сіті / Фото CDPR
Абсолютно нового для себе персонажа Рівз зіграв вже у Cyberpunk 2077, де він блискуче втілив бунтівника Джонні Сільверхенда та отримав за цю акторську роботу багато позитивних відгуків.
Майкл Мандо
Цей актор, мабуть, найбільш відомий своєю роллю Начо Варги у серіалі "Краще подзвоніть Солу".
Крім цього, він зіграв одного з найбільш культових злодіїв у світі відеоігор – шаленого Вааса Монтенеґро з Far Cry 3.
Геніальний Ваас у виконанні Мандо: дивитися відео
Майстерність Мандо назавжди залишилася у пам'яті гравців, які хоча б раз запускали проєкт Ubisoft.
Елліот Пейдж
Канадський актор-трансгендер Елліот Пейдж, який до зміни статі був відомий як Еллен Пейдж, є зіркою кількох фільмів із серії "Люди Ікс" та серіалу "Академія Амбрелла".
Він також отримав головну роль у відеогрі Beyond: Two Souls. Там актор блискуче зіграв дівчину Джоді, яка несподівано отримала надприродні здібності.
Персонаж Пейджа у грі / Фото Quantic Dream
Проєкт отримав високі оцінки, і здебільшого в ньому хвалили саме сюжет та гру Пейджа, що підкреслило важливість акторської роботи в сучасних відеоіграх.
Рамі Малек
Актор Рамі Малек, який отримав "Оскар" за роль Фредді Мерк'юрі, відомий також завдяки серіалу "Містер Робот". Окрім того, він подарував свій голос і обличчя одному з персонажів горору Until Dawn 2015 року випуску.
Гра одразу позиціювалася як інтерактивне кіно, тому Рамі був у проєкті, як риба у воді. Він з легкістю впорався з поставленим завданням, подарувавши геймерам одного з найбільш загадкових та цікавих героїв.
Рамі Малек в Until Dawn / Фото Supermassive Games
Віллем Дефо
Віллем Дефо за свою довгу голлівудську кар'єру зіграв у такій кількості стрічок, що годі й починати їх перелічувати. Водночас актор активно долучався до створення проєктів і в гейм-індустрії.
Дефо у грі / Фото Quantic Dream
Окрім кількох озвучувань Нормана Озборна для відеоігор про Людину-павука, актор також засвітився у досить цікавій ролі у тій же Beyond: Two Souls, ставши окрасою проєкту на рівні з Елліотом Пейджем.