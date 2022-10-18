Red Dead Online – це масштабна гра з широким відкритим світом, повним захоплюючих занять для гравців. Геймери можуть досліджувати місця в Red Dead Online, як-от Нью-Остін і Вест-Елізабет, або виконувати місії.

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Авраам Лінкольн у Red Dead Online

Тим часом деякі гравці демонструють свою креативність у програмі створення персонажів Red Dead Online, яка надає безліч варіантів налаштування, що відкриває безмежні можливості.

Один з гравців Red Dead Online представив персонажа, який дуже схожий на колишнього президента Сполучених Штатів Авраама Лінкольна. Персонаж має культову бороду та одягнений, як 16-ий президент – в офіційному одязі та довгому капелюсі.

У підписі користувач пояснює, що він проводив експеримент, під час якого одягався як колишній президент США й чекав на заповненому сервері, поки хтось його вб'є. Гравець чекав менш ніж 10 хвилин, перш ніж його застрелив у потилицю інший гравець Red Dead Online.

На відео видно, як Авраам Лінкольн сидить у барі, начебто насолоджуючись напоєм, коли ззаду до нього підходить жіноча постать. Гравець Red Dead Online не реагує і сидить нерухомо, але людина позаду націлює пістолет на голову та невдовзі стріляє.

Авраам Лінкольн