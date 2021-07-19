Челленджер 2 – основний бойовий танк британської армії та знаходиться на її озброєні ще з 1994 року, за цей час він брав участь в операціях в Боснії та Герцеговині, Косово та Іраці. Крім цього, його, як і безліч інших танків та одиниць військової техніки, можна знайти у War Thunder – безкоштовній онлайн-грі від компанії Gaijin Entertainment.

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Найбільшими чеснотами гри є реалізм, правдивість фактажу та увага до деталей. Саме тому безліч гравців беруть участь у жвавих та надзвичайно об'ємних дискусіях на різноманітні теми на форумах War Thunder. Наприклад, випуск танка Челленджер 2 у 2019 році викликав настільки бурхливе обговорення, що воно вже налічує 319 сторінок і все ще продовжує розростатись.

Реальний танк Челленджер 2 / зображення з Вікіпедії

Однак прості дискусії дещо вийшли з-під контролю на початку цього тижня, коли один з гравців виявив занадто багато відданості реалізму. Користувач форуму, під нікнеймом Fear_Naught, стверджує, що є реальним командиром танка Челленджер 2 і колишнім членом підрозділу випробувань та розробок британської армії.

Як я вже говорив кілька разів, складний характер конструкції іноді важко показати на фотографіях. У випадку з Challenger 2 все настільки складно, що я не звинувачую розробників в помилках. Я просто хочу вказати на ті місця, де вони помиляються, – заявив Fear_Naught.

Одне діло про це заявити, але геймер перетнув межу, намагаючись довести свою точку зору. Користувач поскаржився, що ігрова модель "його" танку в War Thunder значно вразливіша для ворожого вогню, ніж у реальному світі, а потім, щоб довести це, опублікував секретні зображення з книги AESP (Army Equipment Support Publication), яка являє собою своєрідний посібник користувача для танкістів.

Розкриття механізму танку – злочин, який, згідно із законом Великобританії, передбачає позбавлення волі на термін до 14 років.

Розробники не залишили цю ситуацію без уваги та швидко зв'язалися з офіційними представниками міністерства оборони Великобританії, які своєю чергою підтвердили засекреченість документів та попросили попередити користувача про можливі наслідки його публікації.

Тему швидко "закрили", всі зображення видалили, а Fear_Naught отримав обіцяне попередження, проте обійшовся навіть без бану на форумі. Крім цього представник Gaijin Entertainment завірив, що модель танку у War Thunder не зазнає ніяких змін, попри правоту користувача.