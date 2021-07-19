Фанат War Thunder злив у мережу секретні документи, щоб вказати розробникам на їх помилку

Один із гравців епічної мережевої гри War Thunder опублікував на фанатському форумі секретні військові документи про танк Челленджер 2. За їх допомоги, геймер хотів вказати розробникам на помилки при створенні моделі машини.

Челленджер 2 – основний бойовий танк британської армії та знаходиться на її озброєні ще з 1994 року, за цей час він брав участь в операціях в Боснії та Герцеговині, Косово та Іраці. Крім цього, його, як і безліч інших танків та одиниць військової техніки, можна знайти у War Thunder – безкоштовній онлайн-грі від компанії Gaijin Entertainment.

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Найбільшими чеснотами гри є реалізм, правдивість фактажу та увага до деталей. Саме тому безліч гравців беруть участь у жвавих та надзвичайно об'ємних дискусіях на різноманітні теми на форумах War Thunder. Наприклад, випуск танка Челленджер 2 у 2019 році викликав настільки бурхливе обговорення, що воно вже налічує 319 сторінок і все ще продовжує розростатись.

Реальний танк Челленджер 2 / зображення з Вікіпедії

Однак прості дискусії дещо вийшли з-під контролю на початку цього тижня, коли один з гравців виявив занадто багато відданості реалізму. Користувач форуму, під нікнеймом Fear_Naught, стверджує, що є реальним командиром танка Челленджер 2 і колишнім членом підрозділу випробувань та розробок британської армії.

Як я вже говорив кілька разів, складний характер конструкції іноді важко показати на фотографіях. У випадку з Challenger 2 все настільки складно, що я не звинувачую розробників в помилках. Я просто хочу вказати на ті місця, де вони помиляються, – заявив Fear_Naught.

Одне діло про це заявити, але геймер перетнув межу, намагаючись довести свою точку зору. Користувач поскаржився, що ігрова модель "його" танку в War Thunder значно вразливіша для ворожого вогню, ніж у реальному світі, а потім, щоб довести це, опублікував секретні зображення з книги AESP (Army Equipment Support Publication), яка являє собою своєрідний посібник користувача для танкістів.

Розкриття механізму танку – злочин, який, згідно із законом Великобританії, передбачає позбавлення волі на термін до 14 років.

Розробники не залишили цю ситуацію без уваги та швидко зв'язалися з офіційними представниками міністерства оборони Великобританії, які своєю чергою підтвердили засекреченість документів та попросили попередити користувача про можливі наслідки його публікації.

Тему швидко "закрили", всі зображення видалили, а Fear_Naught отримав обіцяне попередження, проте обійшовся навіть без бану на форумі. Крім цього представник Gaijin Entertainment завірив, що модель танку у War Thunder не зазнає ніяких змін, попри правоту користувача.