Фанат Warzone відтворив видовищну зброю з гри у реальному житті: неймовірні фото

Креативний гравець Call of Duty:Warzone вирішив власноруч створити повнорозмірну копію популярного скіна "Ice Drake" для штурмової гвинтівки Krig 6 і результат перевершив очікування. Подробиці у матеріалі.

Чого у Call of Duty: Warzone вистачає так це... чітерів, але окрім цього беззаперечного мінуса, популярна королівська битва також має і чим повихвалятися. У грі просто безліч різноманітних видів смертоносної зброї, кожна з яких ще й до того ж може мати по декілька спеціальних креслень, що надають їй просто таки вбивчого вигляду.

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Одним із таких якраз є варіант штурмової гвинтівки Krig 6 під назвою "Ice Drake" (Льодяний Дракон). Окрім по-жахливому прекрасного зовнішнього вигляду, це креслення дає гравцеві змогу активувати спеціальну анімацію розглядання зброї. Проте, навіть якби її й не було б, то цей смертоносний пристрій все одно міг би по праву вважатися витвором мистецтва.

На гвинтівці можна побачити масу надзвичайно пропрацьованих деталей, хоча найбільш очевидною особливістю є голова дракона, розташована біля передньої частини. Видно, що з його рота стирчить смертоносне дуло з блискучим дизайном, що нагадує крижане полум'я, яке міфічний звір безсумнівно використав би, якби розлютився.

Ice Drake у Warzone / зображення callofduty.com

Світло-блакитне мерехтливе сяйво доповнює дизайн і змушує серденько геймерів по справжньому трепетати. Принаймні таких величезних шанувальників гри як користувач Reddit lalaroi, який вирішив відтворити улюблену зброю у реальному житті.

На це у креативного чоловіка пішло близько 2 тижні кропіткої роботи, але в кінцевому результаті воно того вартувало.

Кінцевий результат / зображення з Reddit lalaroi

За словами ентузіаста в процесі він залишився задоволений усім: від проведеного часу до сприйняття від геймерської спільноти та тепер розглядає варіанти яку б зброю з гри йому змайструвати наступною.