Чего в Call of Duty: Warzone точно хватает так это... читеров, но кроме этого беспрекословного минуса, популярная королевская битва также имееи и чем похвастаться. В игре просто множество различных видов смертоносного оружия, каждое из которых еще и к тому же может иметь по несколько специальных чертежей, придающих ему просто таки убийственный вид.

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Одним из таких как раз является вариант штурмовой винтовки Krig 6 под названием "Ice Drake" (Ледяной Дракон). Кроме ужасно прекрасного внешнего вида, этот чертеж дает игроку возможность активировать специальную анимацию разглядывания оружия. Однако, даже если бы ее и не было, то это смертоносное устройство все равно могло бы по праву считаться произведением искусства.

На винтовке можно увидеть массу чрезвычайно проработанных деталей, хотя наиболее очевидной особенностью является голова дракона, расположенная у передней части. Видно, что из его рта торчит смертоносное дуло с блестящим дизайном, напоминающим ледяное пламя, которое мифический зверь несомненно использовал, если бы разозлился.

Ice Drake в Warzone / изображение callofduty.com

Светло-голубое мерцающее сияние дополняет дизайн и заставляет сердце геймеров по-настоящему трепетать. По крайней мере таких огромных поклонников игры как пользователь Reddit lalaroi, который решил воссоздать любимое оружие в реальной жизни.

На это у креативного мужчины ушло около 2 недели кропотливой работы, но в конечном итоге оно того стоило.

Конечный результат / изображение с Reddit lalaroi

По словам энтузиаста в процессе он остался доволен всем: от проведенного времени до реакции геймерской общественности и теперь рассматривает варианты какое бы оружие из игры ему смастерить следующим.