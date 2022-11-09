Шанувальники гри можуть придбати собі одну з таких мап. Вартість однієї – всього 10 доларів або 367 гривень за офіційним курсом НБУ.

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Мапи в стилі WoW

ConservationOfWumbo, також відомий як EthanolMaps, є гравцем у World of Warcraft, який привернув велику увагу завдяки десяткам створених ним карт у стилі Classic WoW.

Наразі він завершив роботу над мапами половини штатів США, а також Нью-Йорка та світу Skyrim. Його останньою роботою є карта континенту Сполучених Штатів, дуже схожа на карти Калімдора та Східних королівств у World of Warcraft.

Використовуючи Photoshop для цифрового відтворення знімка екрана Google Maps із зображенням Сполучених Штатів, він зміг перетворити країну на величезну територію World of Warcraft, разом з Канадою та Мексикою.

Одна версія карти навіть включає великі міста США як містечка та опорні пункти на карті так само, як це робили старі карти World of Warcraft.

Наразі ConservationOfWumbo завершив створення карт WoW для 28 із 50 штатів на додаток до карти континентальної частини США, тобто він перебуває на половині свого проєкту.

Роздруківки, постери та наклейки з його різноманітними роботами можна придбати в магазині ентузіаста на Etsy, де він уже продав понад 1500 карт з моменту початку проєкту.