Деталь стосується пошуків корпорацією героя, який ховається за маскою Людини-павука. Та схоже, Oscorp була дуже далекою від розгадки.

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Цікава деталь в Oscorp

Протягом усієї гри Oscorp і Норман Осборн були головними лиходіями. Подробиці, про які йде мова, є одними з багатьох, що стосуються сумнозвісної компанії, які можна знайти в Marvel's Spider-Man. Втім, доволі цікавими.

Одна з цих нещодавно виявлених деталей стосується думки Oscorp щодо особистості Людини-павука. Мабуть, багатьох геймерів не здивує, що компанія намагалася з'ясувати особу Людини-павука, хоча їхні припущення дещо хибні.

Згідно з опублікованим зображенням, корпорація вважала, що за маскою Людини-павука ховається 73-річний чоловік Леон Масльонка з деменцією – фактично безумством. Це синдром стійкого порушення когнітивних функцій внаслідок органічного ураження мозку.

Норман Осборн або Зелений Гоблін, який є президентом корпорації Oscorp – один з найвідоміших ворогів людини павука. Так схоже, що йому варто знайти кращих співробітників для дослідження Людини-павука.