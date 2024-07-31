Фанати Elden Ring, здається, розкрили таємницю, яка весь час ховалась у нас перед очима

Довкола Elden Ring зібралася величезна фан-база, яка досліджує гру з усіх можливих боків, вивчає її історію та навіть пише книги. Багато хто також шукає цікавинки в коді й наче під мікроскопом розглядає графічну складову в пошуках непомічених елементів дизайну, які розкрили б історію з нового боку. Так сталося й цього разу, коли гравці знайшли натяк на зв'язок між двома босами.

Сімейні історії в Elden Ring

Згідно з новою теорією, Реллана і Мессмер могли бути одружені весь цей час, а ми й не помічали. Жодних офіційних підтверджень наразі немає.

Дивіться також Стримерка перемогла фінального боса Elden Ring за допомогою танцювального килимка

Користувач соцмережі X опублікував швидкий погляд на два клинки Реллани, зробивши висновок, що один із них раніше належав Мессмеру, чи не найсильнішому босу гри. Меч, розміщений праворуч на зображенні, виконаний із червоною рукояткою, червонуватими вкрапленнями в металі та двома зміями, розташованими на гарді (хрестовина між руків'ям і лезом, яке захищає руку від ковзання).

Звісно ж, перший, хто спадає на думку – це Мессмер, який з'являється в супроводі двох величезних змій, що ніби виростають із його тіла, й одягнений в накидку того ж відтінку, що й на руків'ї меча.

Якщо згадати квестову лінію Ранні в базовій грі Elden Ring, гравець може фактично одружитися з нею, і в цей момент він отримує від Ранні меч, що символічно скріплює їхній зв'язок. При цьому згадується, що це традиція всіх каріанських шлюбів. Таким чином це може свідчити про те, що Мессмер подарував свій меч Реллані після їхнього весілля, як частину шлюбної церемонії.

Наразі невідомо, чи правда все це. Нам залишається лише сподіватися, що теорія дійде до вух чи очей розробників і вони зроблять заву з цього приводу.

Новий патч додав предмет для Реллани

До речі, вчора вийшов патч 1.13 для Elden Ring з деякими новими функціями, зокрема змінами до PvP, Spirit Ash Summon і навіть з виправленням сумнозвісних Impenetrable Thorns, які гравці критикували за надто велику складність. З дуже незначних змін, які навіть незрозуміло, для чого були додані, з'явилося крісло у локації Реллани. Яка його роль, незрозуміло – воно просто стоїть на арені. При цьому розробники не згадали про цього в списку змін.



Нове крісло у локації Реллани / Фото ChiefLeef22 на Reddit