Ажіотаж перед виходом нової частини Forza Motorsport різко зменшився після того, як Turn 10 Studios розкрили дуже суперечливе рішення щодо ігрового процесу в багатокористувацькому режимі.

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Минуло понад шість років з моменту релізу останньої Motorsport і ось розробники з Turn 10 почали активно тішити фанатів подробицями про автомобілі, траси та повністю перероблену модель фізики шин, що з'являться в новій грі серії, яка має вийти вже 10 жовтня.

Однак новина про те, що частота кадрів на ПК матиме ліміт у 60 FPS в багатокористувацькому режимі викликала неабияке обурення серед шанувальників.

Обмеження частоти кадрів має на меті забезпечити послідовний і конкурентоспроможний досвід онлайн-перегонів для всіх гравців на різних апаратних конфігураціях ПК і консолях Xbox Series X|S, – заявили у Turn 10 Studios.

Але для деяких геймерів, особливо для тих, хто багато "вклав" у створення монструозних ПК – це відчувається як ніж у спину.

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Коментарі на зразок "Вау! Це жахлива ідея. Втратите багато гравців на ПК" і "Абсолютна нісенітниця. Як подібні рішення приймаються у 2023 році?" заполонили соціальні мережі розробників та різні форуми.

Деякі шанувальники дійшли до того, що скасували свої попередні замовлення та закликати інших зробити те саме.

Водночас у мережі припускають, що таке обмеження частоти кадрів може бути способом приховати недоліки фізичного рушія гри.