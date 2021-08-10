Фанати Half-Life 2 готують флешмоб, щоб встановити історичний рекорд

Шанувальники пригод Гордона Фрімена вирішили встановити історичний рекорд серії й для цього організовують віртуальний флешмоб. Детальніше у матеріалі.

Прихильників серії Half-Life впевнено можна назвати одними з найбільш вірних та згуртованих фан-баз зі світу відеоігор. Ще б пак, стільки років чекати на продовження і не втрачати надії – так можуть лише вони. І от, вочевидь, щоб нагадати студії Valve про своє існування, геймери вирішили встановити ігровий рекорд.

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Спільнота шанувальників Half-Life у Steam активно запрошує всіх взяти участь у своєрідному онлайн флешмобі. У той час як деякі особливо амбітні користувачі планують побити загальний рекорд пікового онлайну в Steam серед усіх ігор, автори ідеї мають дещо скромнішу мету – оновити рекорд пікового числа гравців, що одночасно грають в Half-Life 2.

Згідно зі статистикою сервісу SteamDB , на цю мить піковий онлайн в грі за весь час становить всього 13 216 осіб, а на ресурсі Steamcharts показник і взагалі в половину скромніший – всього лише 6 882 людини.

Анонс події від одного з фанатів



Збір "віртуальних військ" у грі призначений на суботу 14 серпня о 18:00 за Києвом. Охочим долучитися до встановлення рекорду потрібно мати ліцензійну версію гри на платформі Steam та в призначений момент зайти в неї й провести там годину часу.

Окрім цього слід звернути увагу, що необхідно грати саме в оригінальну версію проєкту (ніяких модифікацій) та зробити свій акаунт публічним, адже лише такі профілі зараховуватимуться сайтами, що відповідають за підрахунок кількості гравців.