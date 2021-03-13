"Зроби себе синім": фанати відомої відеогри встановлюють рекорди у незвичайних змаганнях – відео

Шанувальники відеогри Mario Kart 8 почали змагатися у незвичайному челенджі із назвою "Blue yourself". Напевно, після такого мистецтво спідранів може вийти на новий рівень.

Ми вже неодноразово вам розповідали про спідраннерів та їхні неймовірні рекорди у різноманітних відеоіграх. Напевно, одна з найбільших баз таких гравців у відеоіграх серії Mario Kart.

До теми Брудні методи роботи: блогер показав неординарний спосіб швидкісного проходження відомої гри

Відеогра Mario Kart 8 вийшла ще у травні 2014 року ексклюзивно для платформи Nintendo Wii. За жанром це перегони, які майже нічим не відрізняються від попередніх відеоігор цієї серії. Збереглися й класичні елементи, наприклад, під час перегонів гравці можуть збирати різноманітні предмети, а також використовувати їх проти своїх опонентів. Також у Mario Kart 8 з'явилася функція антигравітації та деякі нові персонажі та предмети зі всесвіту Маріо.

Напевно, ентузіасти втомилися змагатися у звичайних та класичних спідранах, тому вони вигадали дуже цікавий челендж. Насправді правила дуже дивні, а простими їх також важко назвати. Отже, під час заїздів геймери можуть збирати різноманітні коробки, у яких знаходяться випадкові предмети. Одним з таких корисних девайсів може стати "Blue Shell" (блакитна мушля). Такий предмет вперше з'явився ще у Mario Kart 64, а з того часу є неодмінним атрибутом всіх ігор цієї серії.

Використовують "Blue Shell" лише з однією метою – підірвати та загальмувати на деякий час лідера перегонів. Проте, отримати її можна лише випадково, а також бажано відстати від інших й пасти задніх. Геймери відзначають, що у такому випадку шанс отримати цей предмет зростає. Мета цього челенджу наступна: треба отримати такий предмет, а потім стрімко вирватися на перше місце, щоб підірвати свій карт чи "Blue yourself" ("Зроби себе синім"). Це потрібно зробити швидко, бо у такої бомби є таймер й вона може просто зникнути.

Тобто гравцю потрібно пасти задніх, але й водночас не дуже сильно відстати, бо у вирішальний момент треба все ж таки вирватися на перше місце. Також потрібно кожного разу сподіватися на випадіння саме "Blue Shell" з коробки. Всі ці дії геймери поки виконують у режимі для одного, коли у суперниках боти. Виявилося, що охочих позмагатися у такому дивному челенджі чимала кількість, а більшість спідраннерів вкладаються у 40 секунд. Пропонуємо вам ознайомитися з рекордами на деяких мапах.

Рекорди у рамках челенджу "Blue yourself" – відео