Поклонники видеоигры Mario Kart 8 начали соревноваться в необычном челлендже под названием "Blue yourself". Наверное, после такого искусство спидранов может выйти на новый уровень.

Мы уже неоднократно вам рассказывали о спидраннерах и их невероятных рекордах в различных играх. Наверное, одна из крупнейших баз таких игроков в видеоиграх серии Mario Kart.

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Видеоигра Mario Kart 8 вышла еще в мае 2014 года эксклюзивно для платформы Nintendo Wii. По жанру это гонки, которые почти ничем не отличаются от предыдущих видеоигр этой серии. Сохранились и классические элементы, например, во время гонки игроки могут собирать различные предметы, а также использовать их против своих оппонентов. Также в Mario Kart 8 появилась функция антигравитации и некоторые новые персонажи и предметы из вселенной Марио.

Наверное, энтузиасты устали соревноваться в обычных и классических спидранах, поэтому они придумали очень интересный челлендж. На самом деле правила очень странные, а простыми их также трудно назвать. Итак, во время заездов геймеры могут собирать различные коробки, в которых находятся случайные предметы. Одним из таких полезных девайсов может стать "Blue Shell" (голубая ракушка). Такой предмет впервые появился еще в Mario Kart 64, а с тех пор является непременным атрибутом всех игр этой серии.

Используют "Blue Shell" только с одной целью – подорвать и затормозить на некоторое время лидера гонки. Однако, получить ее можно только случайно, а также желательно отстать от других и пасти задних. Геймеры отмечают, что в таком случае шанс получить этот предмет возрастает. Цель этого челленджа следующая: надо получить такой предмет, а затем стремительно вырваться на первое место, чтобы подорвать свой карт или "Blue yourself" ("Сделай себя синим"). Это нужно сделать быстро, потому что в такой бомбы есть таймер и она может просто исчезнуть.

То есть игроку нужно пасти задних, но одновременно и не очень сильно отстать, потому что в решающий момент надо все же вырваться на первое место. Также нужно каждый раз надеяться на выпадение именно "Blue Shell" из коробки. Все эти действия геймеры пока выполняют в режиме для одного, когда в соперниках боты. Оказалось, что желающих посоревноваться в таком странном челлендже немалое количество, а большинство спидраннеров вкладываются в 40 секунд. Предлагаем вам ознакомиться с рекордами на некоторых картах.

Рекорды в рамках челленджа "Blue yourself" – видео