Блогер SHiFT показал новый метод, которым можно ускорить прохождение SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom. Кажется, он мог бы установить не один рекорд в этой видеоигре.

Спидраннеры это очень настойчивые люди, которые готовы потратить почти все свое время, чтобы пройти видеоигру за наименьший промежуток времени. Некоторые годами пытаются повторить почти невозможный трюк, а другие тратят десятки тысяч попыток, потому что стремятся установить новый рекорд. Сегодняшний герой отличился своим креативным подходом к этому ремеслу.

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Все спидраннеры для скоростного прохождения видеоигр используют различные технические недостатки. Это могут быть какие-то баги, уязвимости или особенности самого кода. Опытный спидраннер определенной видеоигры должен знать все эти трюки, а также уметь их удачно и быстро использовать. Правда, все эти методы никогда не выходили за пределы самой видеоигры.

Опытные спидраннеры видеоигры SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom знают и активно используют технику "lag clipping". Если коротко объяснять, то работает она так: надо быстро переключаться между игрой и меню паузы, тогда в определенных местах на карте могут возникать сбои. Экран начинает мерцать, а геймеры могут проникать в труднодоступные места, а также сокращать.

Правда, таких мест на карте не так много, поэтому спидраннер SHiFT показал очень неординарный метод ускорения прохождения. Оказывается, что для этого нужно осторожно повредить диск с игрой или оставить отпечатки пальцев на нем. После этого подобные сбои будут возникать чаще, поэтому использовать "lag clipping" можно будет также чаще.

Самое интересное, что автор этого метода его не признает, а также настоятельно рекомендует его не использовать, потому что очень легко можно повредить диск с игрой. Также он отметил, что такие методы не должны "загрязнять" искусство спидранов. Хотя понятно, что такой способ могут уже использовать его коллеги по цеху.

Демонстрация работы этого грязного метода – видео